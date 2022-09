Grez-Doiceau se dote de trois espaces de fitness extérieurs

Les trois sites retenus: le site des Campinaires et sa plaine de jeux à proximité qui permet aux parents de faire du sport tout en surveillant leurs enfants ; les Crayeux, un site entre deux homes, qui répond aux besoins des personnes âgées ; et enfin, le street workout du Stampia situé à côté du service jeunesse, adapté à un public jeune.

"Ce type d’infrastructures rencontre de plus en plus de succès. Répondre à cette demande et offrir aux Gréziens des espaces où pratiquer nous paraît essentiel. Ce projet correspond parfaitement aux objectifs de la Commune en matière de promotion de la santé par le sport."

Certaines études ont démontré que les personnes en moins bonne santé avaient davantage tendance à pratiquer des sports outdoor. "Attirer des non-pratiquants vers l’activité physique ou maintenir dans l’activité des pratiquants en moins bonne santé doit rester une priorité dans la politique sportive des Communes et ce projet en est un bel exemple."

Les Gréziens peuvent ainsi aujourd’hui bénéficier de deux nouvelles zones de fitness extérieures et une de street workout tant attendues par les jeunes.

"Les pratiquants n’ont pas attendu notre inauguration pour commencer à en profiter. L’espace des Crayeux est par exemple utilisé régulièrement par les personnes âgées des homes à proximité qui peuvent y venir avec leurs kinés pour quelques exercices adaptés à leur âge. J’y vois aussi des enfants et des familles qui s’y arrêtent pour une pause sportive le week-end ou au retour de l’école."

La Commune de Grez-Doiceau a pu compter sur la Province pour une intervention financière. Le suivi du dossier a été assuré par le service jeunesse alors que l’installation a été réalisée par le service travaux.