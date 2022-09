Grez-Doiceau : la locale Écolo va faire la fête pour ses 40 ans

En 1988, une première élue fait son entrée au conseil communal: Françoise Darmstaedter. Les élections de 2006 permettent à Écolo de participer au collège, d’abord avec Roland Vanseveren, puis avec Audrey Martin.

Ce sera à nouveau le cas en 2018, avec deux échevins: Laurent Francis (Aménagement du territoire, Budget et Finances, Logement, Transition énergétique, Urbanisme) et Marie Smets, qui a passé le relais à mi-mandat à Dimitri Dewilde (Agriculture, Bien-Être animal, Environnement, Mobilité).

"C’est tout e cette histoire que nous célébrerons ce samedi 1er octobre, indique Louis Wyckmans. L’histoire d’Écolo, mais aussi et surtout celle de la participation citoyenne, de la lutte pour l’environnement, pour la biodiversité, pour le climat et pour une société plus juste et solidaire. Ce que nous voulons avant tout samedi, c’est faire la fête !"

Cette fête aura lieu à Bossut (avenue Fernand Labby, 11), est ouverte à toutes et proposera des animations pour les enfants et les familles.

Le programme: 16 h, spectacle de marionnettes ( Louis et la sorcière Gaïa par Les Doigts Sots), grimage, atelier de construction de cabanes en carton (avec Lydie Carle, du Centre culturel de Beauvechain), atelier de cuisine sauvage (avec Esthel Davidsen, des Amis du Village) ; 18 h, apéro et petit spectacle que l’on promet décoiffant joué par les anciens accompagnés de jeunes du Théâtre des 4 Mains ; 19 h, repas mezze ou lasagne pour les enfants (s’inscrire en écrivant à evenements@grezdoiceau-ecolo.be) ; 21 h, concert du groupe Nobody’s Perfect (rock).