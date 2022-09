Ce dimanche 25 septembre, à 10h, Au Grez des 4 Saisons, collectif de citoyens gréziens qui se mobilise depuis le début de l’année 2021 pour faire redécouvrir le patrimoine agricole et la biodiversité de leur belle commune, propose d’inaugurer la balade Archennes-Bossut au départ de l’église d’Archennes. Au menu: six kilomètres à parcourir et un ravitaillement à mi-parcours.

"Sur les dix haltes de cette balade d’automne, seules trois se feront sur des fermes encore en activité. Quel contraste, lorsqu’on sait que les fermes étaient dix fois plus nombreuses à Archennes comme à Bossut, il y a moins d’un demi-siècle!", explique Carl Vandoorne, membre du collectif.

En leur faisant traverser des sites remarquables, les organisateurs veulent alerter les promeneurs sur des facteurs-clés du climat et de la biodiversité.

"Il est essentiel de préserver des milieux mixtes (forêt, haies, cultures), pour contrebalancer les impacts de l’agriculture intensive. La traversée de l’Hézidelle en est une belle illustration. D’autre part, à l’heure de la flambée des prix pétroliers, les projets en circuits courts représentent de belles opportunités, autant pour le consommateur que le producteur. Le domaine du Préval et le potager grézien offrent des perspectives encourageantes. Enfin, pour contrer la dégradation rapide de la biodiversité, il est important de préserver de la pression immobilière des zones riches pour la flore, la faune et l’humain. Le Préval en est une parfaite illustration."

Au sortir d’un été caniculaire, les liens entre la santé des sols, la biodiversité, l’alimentation et les dérèglements climatiques sont de plus en plus étroits.

À Bossut, des premières expériences sont tentées pour préserver les sols du labour. À Archennes, quelques maillages écologiques démontrent leur intérêt tant pour la faune que l’entomofaune. Et dans les deux villages, deux projets montrent la voie de possibles débouchés pour l’alimentation locale. "Est-ce suffisant pour se prémunir des inondations et des sécheresses qui secouent nos écosystèmes? Quels incitants peuvent encourager les agriculteurs à faire un pas supplémentaire, tant pour leur santé, celle des sols et de nos assiettes? Quels rôles peuvent jouer les citoyens pour soutenir les fermiers et les agriculteurs dans leurs multiples défis? La rencontre du 25 septembre et ce nouveau parcours G4S comptent bien en amorcer les réponses", conclut Carl Vandoorne.