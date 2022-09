La petite reine prend possession de Grez-doiceau ce dimanche

Au programme, à 10h30, sortie VTT à la découverte des sentiers et chemins de Grez-Doiceau avec l’école de VTT des JTP Blancs Gilets pour la petite distance et la cellule "VTT loisir"des Blancs Gilets pour la plus grande distance, au départ de l’école Saint-Joseph-aux-Champs. À 11h, balade "points nœuds et chemins de campagne"organisée par le Gracq (départ à l’Espace Jeunes, inscription obligatoire).

De midi à 18h, le "Village vélo"proposera des activités ludiques et informatives centrées sur le vélo (de la place Ernest Dubois à la cour de l’école communale en passant par la chaussée de Jodoigne) avec des stands d’informations sur la mobilité active, un atelier de réparation et de gravure de vélos, un test de vélos électriques, vélos cargo et véhicules PMR ou encore un test de draisienne et de trottinette, mais aussi un grand espace de jeux pour les enfants avec château gonflable sans oublier la bourse aux vélos (participation libre). Les terrasses locales et des foodtrucks assureront la petite restauration avec l’ambiance musicale de la fanfare de Néthen.

L’après-midi, de 13h30 à 15h30, place au parcours parrainé pour les enfants organisé en partenariat avec le Kiwanis. À 16h, départ d’une parade festive doublée d’un concours du plus beau vélo déguisé (ce concours est ouvert à tous: particuliers, clubs, associations…).

Le rétablissement de la circulation automobile est programmé à 19h.

Cette journée est une initiative citoyenne, soutenue par l’Office du tourisme et l’administration communale, en partenariat avec les associations locales.

Infos et contacts: 0471 98 31 19, tourisme@grez-doiceau.be.