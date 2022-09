Grez-Doiceau: les Anémones préparent la construction d’un nouveau bâtiment

Depuis 53 ans, les Anémones font partie du paysage et de la vie de Grez-Doiceau. Cette ASBL, qui occupe 50 travailleurs (38 ÉTP) accueille, 24/24h, 7/7j, 365 jours par an, 55 résidents via trois services. Le service résidentiel pour jeunes, le service résidentiel pour adultes et le service logement supervisé. Fabian Hooft, directeur des Anémones, ne manque pas d’idées pour venir en aide à des personnes qui ne disposent pas toujours des aides nécessaires. La preuve avec ce nouveau projet…