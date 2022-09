"La dernière remise des mérites datait de 2019, rappelle l’échevine Julie Roméra. Après deux années de crise sanitaire, le hall omnisports et ses sportifs sont toujours actifs et maintiennent leurs activités de manière impressionnante. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les nombreux protocoles reçus, nos clubs sportifs ont continué à s’entraîner quotidiennement dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous avons ainsi axé spécialement cette remise des mérites sur la persévérance de nos clubs sportifs".

Pour ces mérites, "nous avons reçu plus d’une dizaine de candidatures et avons longuement débattu avant de trouver un consensus…"

Mérite individuel: Nicolas Delgado Thomé

Le mérite sportif individuel est allé à Nicolas Delgado Thomé (15 ans), "l’un des plus jeunes à avoir décroché la ceinture noire de karaté en Belgique. C’est pour son jeune âge et sa persévérance à l’entraînement durant les trois ans de crise que nous le récompensons".

Mérite collectif: les U16 de l’école de foot

Le mérite collectif est allé à l’équipe s U16 de l’école de football de Grez-Doiceau, "dont la candidature était portée par le papy d’un joueur. Cette équipe a gagné toutes ses rencontres en série provinciale. Pas une défaite, pas un match nul! Elle a inscrit en compétition 153 goals et n’en a encaissé que 7!"

Prix du fair-play: la Jambette

Le prix du fair-play a été attribué au centre d’hippothérapie et d’équitation La Jambette. Cette ASBL existe depuis 10 ans et a toujours eu son site d’activité sur Grez-Doiceau. En plus de rendre la pratique de l’équitation accessible aux personnes porteuses d’un handicap physique et/ou mental, la Jambette forme des adolescents à l’accompagnement lors des stages et via la Haute École du Parnasse (éducateur spécialisé). Lors de la pandémie (et des inondations), "nous avons continué à accueillir des personnes en assurant leur sécurité (désinfection, aménagements divers…), indique Nadège Haulotte. Nous savions que nous avions un rôle important à jouer dans l’équilibre psychique et psychologique des personnes. Nous avons aussi fait le maximum pour continuer à accueillir les personnes provenant d’institutions, notamment les personnes des Anémones."

Le prix du collège à March’en Grez

Le prix du collège est allé à March’en Grez, une structure qu’Anne Debusscher a créée pendant la pandémie pour permettre aux marcheurs de reprendre leurs sorties en douceur. March’En Grez propose ses balades tous les dimanches matin. Différentes chaque semaine, celles-ci réunissent actuellement une trentaine de marcheurs. Les 18 et 19 juin derniers, 14 marcheurs ont marché autour de Grez-Doiceau 100 km et récolter 15 000 € au profit du Fonds Jérémy (Grez-Doiceau) afin d’humaniser un peu plus les soins aux patients atteints de cancer.

Merci à Alain Stevens, merci à Philippe Lahaye

Enfin, deux personnes ont également été mises à l’honneur: Alain Stevens qui entame sa dernière année en tant que directeur du hall, pour tout ce qu’il a apporté en huit années; et Philippe Lahaye qui quitte le club qu’il a créé, Runnin’Grez, mais qui reste président de l’ASBL "Au Grez de la forme"qui fédère plusieurs sections sportives.