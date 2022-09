Découvrez le caméléopard, l’escargorille, l’élangouste… grâce aux Éditions Marmottons (Grez-Doiceau)

Une rencontre entre des mots, des dessins et des notes de musique dans un livre. Voici le projet que mènent depuis 2019 les époux Auriane de Pierpont et Geoffroy Grandjean ainsi que Colombe Casey avec les Éditions Marmottons. Destinés aux enfants âgés de 3 à 6 ans, les livres que celles-ci publient interrogent l’enfant sur des sujets sociétaux. Particularité: ces livres sont écrits sous forme de chanson. Un moyen ludique de raconter aux enfants ce qu’il se passe dans le monde de manière positive, comme l’explique Auriane de Pierpont, logopède et responsable de l’écriture au sein des Éditions Marmottons: "Les thématiques abordées dans les livres sont essentiellement en rapport avec l’humain. Par exemple, nous avons un livre qui parle des personnes en situation de migration sans que cela devienne trop lourd à comprendre pour l’enfant. On crée avant tout des livres qui engendrent des messages positifs, bien que le sujet puisse être dur. Cela doit rester un plaisir à lire."