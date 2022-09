Les vendanges ont débuté au domaine des Lowas à Grez-Doiceau

Samedi matin, malgré la crainte de la pluie, une bonne trentaine de bénévoles se sont rendus sur le site pour aider Bruno et sa famille à vendanger. "Nous pouvons compter sur de nombreuses personnes qui adorent venir nous aider. C’est une pratique qui séduit visiblement les gens, se réjouit Bruno Jadoul. Nous avons des voisins, mais aussi des amis ou des personnes qui ont simplement entendu parler de notre activité et qui veulent découvrir les vendanges. Vendredi soir, par exemple, nous étions à une soirée chez des amis. Le sujet est venu sur la table, d’autres personnes que nous ne connaissions pas auparavant se sont directement portées candidates pour le samedi matin..."

Dans les allées, occupé depuis le matin, David, voisin de Bruno Jadoul, s’active. "J’avais fait l’une des premières vendanges mais depuis, cela ne s’arrangeait pas avec mon agenda. Là, j’avais promis de revenir et je suis heureux de faire partie de l’équipe des vendanges 2022. La tâche n’est pas trop contraignante, j’applique les consignes qui m’avaient été données la première fois. Le dos ne souffre pas de trop, et vu le nombre de bénévoles, on voit que cela avance quand on coupe le raisin. Les bacs se remplissent assez rapidement. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, tout se passe très bien."

8 000 bouteilles sont espérées

Au domaine, occupé par les vignes depuis 2016, on retrouve forcément une vigne jeune. "Cela veut dire que d’une année à l’autre, la production peut fortement varier, indique Bruno Jadoul. Par exemple, nous avons fait 8 000 bouteilles en 2020, mais seulement 3 200 en 2021. Il faut dire que cette année-là, avec la mauvaise météo, les gelées et les maladies... Cela a été vraiment une saison pourrie. Cette saison, grâce à une météo chaude et ensoleillée, on peut espérer raisonnablement les 8 000 bouteilles mais ce n’est qu’une fois tout le raisin récupéré et mis en bouteille qu’on en aura l’assurance..."

Le domaine, c’est aussi une terre calcaire intéressante qui fait penser à ce que l’on retrouve du côté de Reims. Et avec l’évolution du climat, on retrouve ici les conditions de la région de Champagne d’il y a une vingtaine d’années, synonyme de gros potentiel et d’un intérêt certain.

Mais que l’on ne s’y trompe pas, Bruno Jadoul a pour volonté de travailler en circuit court, avec des magasins locaux ou de la vente directe. "Et depuis le 1er janvier 2021, je suis en bio. C’est un choix idéologique que je peux me permettre avec la superficie actuelle."

«Une diversification vitale du point de vue économique pour ma ferme»

D’un hectare au départ, les quatre cépages que l’on retrouve sur le terrain occupent à présent 1,5 hectare, pour environ 8 000 pieds de vigne, de quoi produire 75% de vins pétillants et 25% de vins tranquilles.

"Cette parcelle est bien située de par son inclinaison mais aussi sa direction. La vigne n’est pas ma seule occupation professionnelle, j’ai des terres réservées à d’autres cultures, mais une diversification était vitale d’un point de vue économique pour ma ferme. Au départ, j’imaginais du houblon pour ce terrain, mais au final, la vigne a été le bon choix", témoigne l’agriculteur.

Et si l’idée de planter des vignes vient de Bruno Jadoul, Charles, le paternel, a rapidement été séduit par le projet et depuis, il ne se passe pas une journée sans qu’ils ne se rendent dans les allées pour surveiller et s’occuper du raisin.

Une fois le raisin récolté, pour les vins mousseux, tout est transporté à l’extérieur, à Bovesse (province de Namur) car cela nécessite trop de matériel spécifique. "Par contre, le vin tranquille est fait chez moi. Quand on me demande comment est mon vin, je réponds systématiquement, le mieux, c’est de le goûter..."