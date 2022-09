Grez-Doiceau: un an de marché à Gastuche, cela se fête

Le marché de Gastuche n’est pas le grand marché populaire que l’on trouve dans les grandes villes mais ce n’est pas ce que recherche Sébastien: "Moi, c’est l’ambiance, le côté local, avec le circuit court, et puis, ce sont les échanges que l’on peut avoir avec les ambulants. Ils ont toujours de bons conseils. S’il m’arrive parfois de ne pas être entièrement satisfait, je leur en fais part et ils sont tout heureux du retour pour s’améliorer. C’est aussi l’occasion de retrouver des amis. Le Domaine des Lowas est souvent présent pour vendre son vin. On en profite pour déguster un petit verre, on se raconte notre semaine, on se laisse même parfois aller à une petite chanson… Ce genre de rendez-vous est important dans la vie d’un village. Et puis, les organisateurs sont vraiment au top, quel investissement pour faire vivre les lieux!"

Et pour ce qui est de l’accessibilité, aucun souci: "Généralement, je me gare à proximité, dans le quartier du Domaine des Vallées. Mais sinon, il y a la gare, de l’autre côté de la chaussée. C’est vraiment très proche".

Dimanche dernier, des artisans s’étaient joints aux maraîchers habituels, ce qui donnait un tout autre cachet au petit marché: "On a vu la différence, puisqu’il y avait facilement trois ou quatre fois plus de monde que d’habitude. D’ordinaire, ce sont les habitants des villages ou des quartiers voisins qui viennent au marché alors qu’ici, on a constaté que les gens du Domaine des Vallées sont venus faire un tour et voir l’ambiance. C’est une bonne chose pour le marché, et qui sait, à l’avenir, ils reviendront. Du côté des organisateurs, ils se mobilisent pour rendre ce marché encore plus attractif et on ne peut que les féliciter de leurs efforts".