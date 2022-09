Ottignies-Louvain-la-Neuve: nouvelle association, Potentia se propose d’agir aux prémices du décrochage scolaire

Depuis le début de la crise du coronavirus, cette situation s’est encore amplifiée. "En Brabant wallon (mais pas uniquement), les professionnels attirent l’attention sur le nombre toujours plus grand de jeunes en décrochage scolaire et sur le manque de structures pouvant les accueillir et les soutenir. Par ailleurs, du fait de ce manque, un certain nombre de jeunes passent par un parcours en pédopsychiatrie alors que leur situation ne le justifie pas spécifiquement. Parfois aussi, c’est le manque de soutien dans une période d’errance qui les a menés à ce parcours en pédopsychiatrie."

Voici le point de départ du projet Potentia. "Notre équipe, ayant travaillé avec des adolescents en souffrance psychique, connaît très bien cette réalité de terrain. Pour pallier ce manque de solutions, nous avons décidé de créer un nouveau centre permettant de prendre en charge des adolescents en début de décrochage scolaire. L’optique de ce projet est de soutenir les jeunes à travers des ateliers leur donnant accès à une remobilisation de leurs ressources et de leur potentiel de développement."

Capacité d’accueil au départ: 15 jeunes

La diversité des activités proposées tenait à cœur à l’équipe pédagogique, afin d’élargir le champ de vision des adolescents et permettre une meilleure connaissance de soi. "Le bien-être est important. Se connaître, c’est retrouver un sens à la vie et trouver le chemin que l’on souhaite suivre."

Potentia est donc un centre d’accueil pour les jeunes aux prémices du décrochage scolaire. "Nous sommes en mesure d’accueillir environ 15 jeunes et projetons d’accueillir à terme entre 30 et 40 jeunes. Nous accueillons des adolescents, scolarisés dans l’enseignement secondaire ordinaire, qui ont besoin d’une pause dans leur scolarité ou qui ne sont plus capables de suivre les cours. Ceux-ci peuvent venir tous les jours de la semaine ou partiellement en collaboration avec leur école et leur médecin traitant. Nous offrons au jeune l’opportunité de prendre conscience et de consolider ses racines afin de pouvoir déployer ses ailes."

Au travers d’ateliers en groupes ou personnalisés, Potentia accompagne le jeune à découvrir et valoriser ses talents et ses forces. Il pourra ainsi s’épanouir, retrouver une motivation et surtout la confiance en ses capacités à apprendre.

ASBLpotentia@gmail.com, www.asblpotentia.be.