Grez-Doiceau: le remplaçant de Monsieur Paul arrive de… Casablanca

"J’arrive de… Casablanca. J’y ai enseigné de 2014 à 2018 avant d’y être directeur jusqu’à cette année, à l’école belge. Originaire de Wasseiges, j’habite à présent Bruxelles. J’ai vu plusieurs offres d’emploi mais celle de l’école Saint-Joseph-aux-Champs me plaisait bien. C’est le seul appel à candidatures où l’on parlait des enfants! Les valeurs qui y étaient mentionnées sont très proches de celles que je prône."

Depuis le 16 août, tout s’est mis en place, avec entre autres une rencontre avec les parents.

Une école «du dehors»

"Là, je prends mes marques. L’idée n’est pas de tout révolutionner, beaucoup de choses fonctionnent très bien. J’ai trouvé ici une équipe formidable. L’idée est d’apporter un regard nouveau, par exemple avec un nouveau cadre disciplinaire avec des règles claires. La bienveillance doit également être de mise. L’école Saint-Joseph-aux-Champs doit être un établissement qui forme des esprits curieux, des citoyens, et surtout des enfants épanouis. Une école du dehors aussi, avec différentes formations pour dynamiser les pratiques. Et l’école, ici, permet cette ouverture vers l’extérieur! C’est quand même plus sympathique de découvrir un plant de maïs en le regardant dans le champ en face de nous, que dans un manuel scolaire… Nous sommes une école plus proche de l’humain."

Succéder à Monsieur Paul, ce n’est pas rien: « C’était quelqu’un de très influent qui a laissé son empreinte. Si l’école Saint-Joseph-aux-Champs a cette réputation, c’est grâce à lui. Continuons ce qui a été lancé et apportons un regard neuf et plus jeune sur ce qui doit l’être. Mais j’avoue que c’est finalement assez simple comme prise de fonction car c’est une école qui fonctionne bien. »