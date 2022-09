Grez-Doiceau se dote de primes «énergie» attractives

La Commune de Grez-Doiceau s’est engagée au travers de la Convention des Maires à réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre pour 2030, et à atteindre la neutralité carbone en 2050."Le diagnostic posé par le plan climat réalisé dans la foulée est clair concernant l’impact majeur du secteur résidentiel sur notre territoire. Les événements récents nous rappellent aussi à quel point il est essentiel de changer de trajectoire, mais également de permettre à chacun de pouvoir faire face aux coûts croissants de l’énergie. Rénover son logement est un levier formidable pour une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre ainsi que pour des gains financiers évidents."

Afin d’inciter les propriétaires en ce sens, la Commune vient d’adopter un nouveau paquet de primes pour la rénovation (dont l’audit logement), en complément ou indépendamment des "primes habitation" régionales, ainsi que pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture des logements.

Sont visés en priorité les logements âgés d’au moins 40 ans et n’ayant pas fait l’objet d’une rénovation récente

"Les économies d’énergie sont devenues essentielles en raison des enjeux climatiques mais aussi avec les augmentations conséquentes des prix de l’énergie et la charge que cela représente pour les ménages. On a donc adopté notre règlement par rapport aux primes régionales qui existent, notamment avec l’audit qui est pour nous une priorité dans les mesures à réaliser. Que faire pour économiser l’énergie et donc aussi faire des économies financières… Le but est de soulager les finances de nos citoyens. L’objectif est donc de stimuler chacun à faire des travaux. Une enveloppe communale de 40 000 € est prévue cette année, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022. Les primes non honorées seront reportées et payées avec le budget 2023."

À Grez-Doiceau, on vise un taux de rénovation annuel de l’ordre de 3 % (soit 160 logements par an), prioritairement des logements âgés d’au moins 40 ans et n’ayant pas fait l’objet d’une rénovation récente.

"Même si nous pouvons rappeler assez trivialement que baisser la température à domicile de 1°C durant la saison de chauffe permet déjà quelques économies sans sacrifier trop le confort, le meilleur levier pour une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de vrais gains financiers se trouve dans la rénovation. On ne le répétera jamais assez: rénover est bon à la fois pour la planète et pour le portefeuille."

Compte tenu de la flambée des prix et de la guerre en Ukraine depuis le début d’année, l’ensemble de ces primes sont donc d’application rétroactivement au 1er janvier 2022.