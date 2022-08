Grez-Doiceau: sur les plaines de vacances, c’en est fini des différences!

Les plaines de vacances de Grez-Doiceau ont une nouvelle fois connu le succès, cet été. Une équipe au top, une coordination efficace et un résultat qui enchante petits et grands. Une initiative à souligner: une approche du handicap, conçue en partenariat avec le bureau d’études Plain-Pied (specialisé en accessibilité des PMR) et l’ASBL Passe Muraille. Ainsi un programme ludique a permis aux enfants d’appréhender la différence.