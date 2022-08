SÉRIE D’ÉTÉ | «Son» Brabant wallon: Maud de Koh-Lanta nous livre ses «pépites» dans la province

Son prochain objectif: la pyramide de Carstensz en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Où emmènerais-tu un ami...

Au Restaurant? «Aux Tilleuls à Céroux-Mousty ou à l’Amandier à Genval»

Les Tilleuls à Céroux-Mousty

D’office, je l’emmènerais aux Tilleuls, à Céroux-Mousty. C’est une brasserie de type "bistronomique" installée sur la magnifique place, dans l’ancienne maison communale. De là, on peut même parfois voir décoller des montgolfières. C’est un endroit où nous sommes allés avec des amis pour fêter ma victoire à Koh-Lanta.

Si je dois l’emmener dans un restaurant plus chic, j’opterais pour l’Amandier, à Genval (Rixensart). Le jeune chef, Martin Volkaerts, est d’ailleurs le fils de Marc qui a créé les Tilleuls. Je vais bientôt y aller car mon ancienne chef guide m’avait promis qu’elle m’y emmènerait si je gravissais l’Everest. J’ai donc hâte.

Boire un verre? «Dans mon jardin ou à la Brasserie Édouard»

La Brasserie Édouard à Grez

Pour boire un verre, la meilleure option, c’est chez moi ! N’importe qui est de passage,je me ferai un plaisir de l’accueillir.

Si je dois choisir un établissement, je ne m’éloignerais pas trop de chez moi et j’irais à la Brasserie Édouard, à Grez-Doiceau. Il y règne une chouette ambiance et ils proposent des choses simples. Ils ont surtout un excellent sabayon, mon péché mignon. C’est trop lourd de prendre ça après un repas donc je craque parfois pour le 16h ! Leur autre spécialité est la petite entrée aux scampis: idéal pour accompagner l’apéro. Ce lieu est un peu ma madeleine de Proust parce que j’y allais là à l’époque où je fréquentais l’académie de musique.

En Promenade? «Het Groot Broek, une promenade superbe à la frontière du BW»

J’aime beaucoup faire la promenade du Groot Broek, c’est un magnifique parcours d’environ 10 kilomètres le long de la Dyle, qui passe notamment dans le bois de Rode Saint Agathe, à Néthen et devant les étangs de Pécrot. À certains endroits, on marche sur des caillebotis, on se croirait dans les Fagnes, c’est très dépaysant. En fin de parcours, il y a aussi des tours d’observation pour admirer les oiseaux, ce qui plaît même aux plus jeunes. Généralement, on y va entre amis avant de prendre un verre: ça nous fait une bonne motivation pour marcher ! J’aime me promener mais en règle générale, je vais plus souvent courir, je fais 10 kilomètres une à deux fois par semaine.

Faire du sport? «À vélo, en kayak sur la Dyle puis en trottinette jusqu’à Leuven»

Après mon aventure Koh-Lanta, j’avais invité tous mes "Koh-Pains" pour uneexcursion amusante. Nous étions partis de chez moi, à Archennes, pour rejoindre la Dyle à vélo. De là, nous avons embarqué dans des kayaks jusqu’à Oud-Heverlee. On peut en louer à plusieurs endroits en Flandre mais il y a aussi moyen de fabriquer soi-même son radeau ! Ensuite, nous avons loué une trottinette pour nous rendre jusqu’à Leuven. Je leur ai fait déguster une bonne bière dans le Vieux Louvain avant de prendre le train et d’aller manger une frite à Louvain-la-Neuve. Cela m’a permis de leur recontextualiser le "Walen Buiten" et le lien entre les deux villes. Ils ont adoré.

En concert? «Je rêve d’aller à la Nuit des Chœurs et je suis fan des Frangines»

Les Frangines

Nous sommes très souvent en vacances au mois d’août donc je n’ai malheureusement pas encore eu l’occasion d’y assister mais je rêverais d’un jour aller à la Nuit des Chœurs, à Villers-la-Ville. À part cela, j’aime beaucoup aller à des concerts mais il me manque du temps. Je suis plutôt chanson française. J’ai déjà vu Mylène Farmer pour ses shows exceptionnels, Patricia Kaas, Jean-Jacques Goldman, j’ai même déjà assisté à un concert de Daniel Balavoine à Wavre mais ça remonte à un moment! Je suis aussi une grande fan des Frangines,Demain dès l’aubeest mon titre préféré, il m’a accompagné jusqu’au sommet de l’Everest.

Faire du tourisme? «Une immersion en bivouac en tant que soldat de Napoléon»

À l’occasion de l’anniversaire de mon mari, nous avions participé à un bivouacimmersif sur le site de la Butte du Lion de Waterloo. Pendant 24 heures, nous étions redevenus des soldats napoléoniens de l’infanterie française 8e de ligne. Nous étions donc en tenue d’époque. Le guide nous avait raconté toute l’histoire de la bataille depuis le sommet de la butte. Nous avions ensuite appris le maniement des armes et découvert le quotidien des soldats. Nous avions aussi mangé après avoir cuisiné dans des marmites au coin du feu et bien entendu, nous avions dormi sous tente. C’était une expérience incroyable.