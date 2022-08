Grez-Doiceau: un candidat s’est manifesté pour la création de la nouvelle crèche

L’appel a donc été lancé vers des partenaires du secteur public ou privé qui seraient prêts à développer une telle infrastructure et à la gérer. Et bonne nouvelle, malgré un délai très court, une (seule) candidature a été présentée pour la crèche. Un partenaire bien connu à Grez-Doiceau et ailleurs en Brabant wallon. Une décision quant à la recevabilité de cette candidature sera prise lors du conseil du CPAS de la semaine prochaine.

Pour rappel, c’est sur le terrain du Coullemont, à Archennes, que cette nouvelle crèche verrait le jour. Le haut du terrain, proche de la rue des Moulins, est éloigné de la zone inondable (le Train passe dans le bas du parc) et permet une meilleure répartition des milieux d’accueil avec ceux du centre de Grez et celui de Gastuche. En outre, ce terrain est situé à proximité d’une école. Cette partie du terrain n’a a priori pas de destination particulière, si ce n’est la vocation sociale de l’ensemble du site. Une dernière analyse en termes de mobilité et avec les services de secours a permis de fixer le choix.