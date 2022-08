Arch’en Bière, également appelé le Festival du Brabant wallon des bières de dégustation, en était, ce week-end, à la 16eédition.

Vendredi soir, en prélude, on retrouvait le concert de Gérard Jaffrès. Malheureusement, la météo n’était pas idéale avec un peu de pluie mais cela n’a pas empêché environ 150 spectateurs de venir assister à la représentation pour un moment entre rock celtique et chanson française aux accents folk.

Samedi, ils étaient près de 600 amateurs de bières à venir découvrir les 13 stands (environ 50 bières différentes) proposées.

Au sein de l’assistance, Annick, Archennoise qui ne raterait cela pour rien au monde:"C’est la bonne occasion pour les villageois de se retrouver et passer ensemble un agréable moment. D’autant que nous n’avons plus de fête au village depuis quelques années… C’est aussi un chouette concept où l’on paie 5 euros d’entrée, on reçoit son verre et après, avec des jetons de 1,5 euro, on peut tester les différentes bières proposées. J’adore pouvoir goûter des bières que, pour la plupart, on ne trouve pas dans le commerce. Il y a pas mal de saveurs surprenantes. J’ai été agréablement surprise avec Valduc qui propose une bière au cuberdon. Puis, il y a l’Embrasée avec ce goût d’agrume. À la première gorgée, j’ai détecté ce parfum de fleurs de printemps. C’est surprenant, frais, mais très agréable."

Annick est venue en famille, pour profiter davantage encore du moment."Et puis, il faut aussi souligner que l’on parle autant que l’on ne boit. Les producteurs locaux sont tous de véritables passionnés qui sont là pour donner les moindres détails de leurs produits. On apprend beaucoup de choses dans cet instant de partage et de découverte. Et puis, tout cela en musique, ce qui ne gâche rien."

Du côté de l’organisateur, Michel Jacquemain, on est content même si la soirée de vendredi n’a pas atteint les objectifs."On a eu une grosse averse d’une trentaine de minutes, au début, ce qui a refroidi les spectateurs. Mais le bar a compensé en partie. Et samedi, on a vécu une très belle journée. De quoi remettre le couvert l’an prochain, toujours au Coullemont à Archennes."