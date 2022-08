Grez-Doiceau: une soixantaine de bières précieuses à découvrir, ce week-end, à Arch’en bières

En ouverture, ce vendredi 19 août, à 20h30, place à un concert de Gérard Jaffrès."Sa musique, entre rock celtique et chanson française aux accents folk, recueille les ambiances et anecdotes bretonnes sous forme de cartes postales sonores. Il y raconte les paysages et les histoires de sa région ou les émotions de la vie. Artiste de scène, issu du rock, son parcours solo est jalonné de treize albums dont un enregistré en public", rappellent les organisateurs. Il s’agit d’un concert en plein air avec possibilité de s’abriter sous un chapiteau en cas de mauvais temps. Bar et restauration sont prévus à partir de 18h30. Entrée: 12 € donnant accès gratuit au festival le lendemain.

Samedi 20 août, de 11h à 23h, place au festival même. Entrée: 5 € comprenant un verre à dégustation. Une douzaine de stands sont annoncés, sur lesquels pourront être dégustées environ 60 bières belges,"très peu ou quasi pas commercialisées", avec en outre une restauration non-stop. À côté des régionaux de l’étape (les brasseries Valduc, Le Renard…), on pourra déguster la Houblonde (la première bière créée avec de l’eau dynamisée), l’Oubewe, la Pitchouli, la Mobius, la Walcourt, la Bardaf et bien d’autres.

Infos et réservations: 0470 84 17 47, info.archenbieres@gmail.com.