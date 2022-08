Grez-Doiceau: 600 brocanteurs et 10 000 visiteurs pour la brocante de Pécrot

Voilà une trentaine d’années que l’événement fait les beaux jours de tout un village."Mis à part l’un ou l’autre riverain pas très heureux de voir un brocanteur s’installer devant chez lui, c’est en effet l’organisation qui fédère tout un village. Tout le monde en profite à sa manière, c’est l’occasion de faire la fête."Une brocante qui attire donc 600 exposants répartis sur deux kilomètres."On démarre de la gare de Florival et on place des stands quasiment jusqu’à la gare de Pécrot. On avait sollicité la SNCB pour un partenariat mais hélas, nous n’avons pas eu de retour positif de sa part…"

Car autant de monde dans un petit hameau, cela n’est pas évident pour le parking."Avec la SNCB, on aurait pu prévoir un parking à Gastuche, par exemple, et les gens prenaient le train jusqu’à Florival. Ils visitaient la brocante jusqu’à la gare de Pécrot pour regagner ensuite en train leur véhicule…"Le Val Fleuri et la brasserie du Renard, placés sur la brocante, n’ont pas manqué l’occasion de profiter de l’activité qui était sécurisée, c’est une première, par un service de secours renforcé vu l’affluence.