Grez-Doiceau: la Grande Collecte de sang compte sur vous

Principal changement cette année, le rendez-vous pour la collecte, qui aura lieu le samedi 6 août de 10h à 17h, est fixé à l’école Saint-Joseph-aux-Champs (rue de la Sainte du Chêne, 20) et non plus dans le centre, à l’école communale. Mais l’ambiance sera toujours familiale et une aire de jeux sera dédiée aux enfants.

Lors de cette journée, il sera également possible aux participants de s’inscrire comme donneurs d’organes et/ou de cellules-souches.

"Parce que chaque don peut sauver une vie ou assurer un traitement à des patients qui en ont grandement besoin, nous comptons sur vous!", indiquent les organisateurs qui espèrent qu’un maximum de monde viendra participer et les aider à atteindre un nouveau record.

Depuis 2010 et le lancement par l’association Fonds Jérémy et le Service du sang de la Croix-Rouge de Belgique, la Grande Collecte de sang a déjà attiré près de 1 000 nouveaux donneurs et a permis de récolter quelque 2 500 poches de sang. Inutile donc de rappeler l’importance d’un tel événement en cette période de congé scolaire où les dons sont forcément moins nombreux alors que les besoins sont toujours bien présents, voire même plus nombreux.

Pour rappel, l’initiative a donc été lancée par Philippe Lenaerts qui, en janvier 2006, voyait les médecins diagnostiquer un cancer des ganglions (maladie d’Hodgkin) à son fils Jérémy, 16 ans à l’époque. Après trois cycles de chimiothérapie suivis de vingt séances de radiothérapie, Jérémy vécut une période de rémission totale malheureusement suivie, trois ans plus tard, d’une rechute. Après une prise en charge au service d’hématologie des cliniques universitaires Saint-Luc, Jérémy est aujourd’hui guéri, grâce notamment aux nombreuses poches de sang dont il a pu bénéficier.