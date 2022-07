Grez-Doiceau: la solidarité en usant les semelles

"En effet, au bout de 16 semaines de préparation et d’entraînement, 14 membres du club ont réalisé l’exploit, les 18 et 19 juin, de marcher 100 kilomètres en 23 heures et 45 minutes, en quatre boucles autour de Grez-Doiceau. Le défi était de taille puisque le but de cette démarche était de récolter un maximum de fonds pour acheter des matelas anti-escarres destinés aux différents services d’oncologie des cliniques Saint-Luc."

C’est donc avec une immense fierté que les marcheurs ont été accueillis dans une ambiance très conviviale ce lundi à Woluwe-Saint-Lambert par les représentants de la fondation et le professeur Hermans.

"Le papa de Jérémy, très apprécié et très actif dans les services d’oncologie, veille à ce que les matelas soient achetés et livrés pour ce mois de septembre 2022, au plus tard. Nous voilà arrivés au bout de notre fabuleuse aventure! C’était simplement génialissime. Un groupe de 14 personnes exceptionnelles."

Anne Debusscher n’en garde que des bons souvenirs."À titre personnel, je peux sans complexe ajouter que cette folie, on peut le dire, cette aventure, m’a apporté que du positif! Nous avons été soutenus, nous avons été choyés par un nombre incalculable de personnes toutes dévouées à notre cause. Malgré la fatigue, les bobos, jamais pendant toutes ces semaines et jusqu’à la ligne d’arrivée, nous n’avons eu de mots désagréables entre nous, nous nous sommes soutenus jusqu’au bout! Ma vie amicale et sportive a changé depuis March’en Grez et c’est simplement fantastique!"

L’heure est au retour aux séances plus classiques, mais toujours aussi agréables. Le 14 août prochain, le club prévoit une nouvelle sortie sympa:"Nous allons descendre la Dyle en kayak et luncher ensemble".

Le 9 octobre, une visite guidée par un de leurs membres est prévue au fort de Flémalle, avec une balade d’une dizaine de kilomètres dans la région. Et puis, l’heure est déjà à penser au projet 2023: March’en Grez va parcourir sur trois jours les sentiers de la Petite Suisse au Luxembourg.