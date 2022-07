Le Brabant wallon vu du ciel | La Dyle serpente entre Gastuche et Laurensart (photos et vidéo)

Longue de 86 kilomètres, la Dyle a donné son nom à un département lorsque la Belgique était néerlandaise.

À l’arrière-plan de la photo ci-dessous, on distingue, sur la gauche, le village de Gastuche et particulièrement le nouveau quartier bâti par l’APIBW (Agence de Promotion Immobilière du Brabant wallon) et un partenaire privé. Plus de 200 logements constituent désormais un quartier baptisé Le Domaine des Vallées.

Sur la droite, le bois de Laurensart cache le château du même nom, bâti à quelques encablures de la Dyle.