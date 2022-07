Un label «Village citoyen», une première belge

Porté par l’association française Empreintes Citoyennes, "Villages et Villes Citoyennes" est un label placé sous le haut patronage de la Présidence de la République française. Parmi 117 communes candidates, 26 d’entre elles ont été labellisées.

Grez-Doiceau, qui a suivi la remise des labels par visioconférence, s’est vu remettre ce label après évaluation de l’action communale par le comité d’éthique de l’association. Le label a été décerné avec la mention de 18,4/20.

"Décrocher le label, n’est pas une fin en soi. C’est une reconnaissance pour Grez-Doiceau et ses concitoyens, indique Pascal Goergen, échevin en charge de la Participation citoyenne et des Partenariats européens à Grez-Doiceau. La participation citoyenne ne se décrète pas, elle se construit par les citoyens. L’obtention de ce label doit être considérée comme un encouragement pour continuer et pour aller plus loin dans la démarche. Placer le citoyen au cœur des préoccupations de la commune a été le point de départ de notre programme stratégique transversal 2019-2024."

C’est le "code de la participation citoyenne" qui a attiré l’attention de l’Association Empreintes citoyennes. "C’est ainsi que nous avons échangé pour la première fois avec son Directeur Julien Goupil. De fil en aiguille, la commune a été convaincue par la méthodologie et a lancé un an plus tard l’enquête “C’est quoi être citoyen (ne) à Grez-Doiceau?”. Elle avait pour objectif de sonder les Gréziens et ainsi déterminer quel type de citoyenneté sommeillait en eux."

Les résultats de cette enquête ont fait l’objet d’ateliers de restitution fin septembre 2021 auprès de l’administration communale, des élus et, le 2 octobre, auprès des citoyens lors du forum citoyen.

Parmi les sept piliers de la citoyenneté, l’enquête a révélé que Grez-Doiceau était une commune transparente, engagée et collaborative et que les thèmes de participation privilégiés étaient les travaux/projets d’aménagement, la mobilité et l’environnement. "Depuis lors, nous avons lancé une plateforme digitale de participation citoyenne et nous avons travaillé pour obtenir un nouveau programme communal de développement rural (PCDR) pour 2023-2032."

En travaillant sur les critères liés aux piliers de la citoyenneté, les autorités se sont rendu compte que beaucoup de choses liées à la participation citoyenne étaient mises en place sur son territoire. « C’est ce qui nous a motivés à poser notre candidature. Le 6 mai dernier, nous avons eu un entretien approfondi par visioconférence avec le comité éthique en présence du bourgmestre et du directeur général. Nous y avons défendu notre candidature. Avec le résultat que l’on connaît aujourd’hui » , conclut Pascal Goergen.