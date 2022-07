À 38 ans, il s’agit de la première apparition de Nicolas Pierson au sein du conseil, après avoir rejoint la liste Alliance Communale en 2018. "J’avais envie d’apporter ma contribution à la vie politique de ma commune. J’avais donc consulté les différentes listes et mon choix s’était porté, une fois l’analyse des différents programmes, sur la liste de Sybille de Coster Bauchau , témoigne le nouveau conseiller. Le côté cocasse de la situation, c’est qu’après les élections, pas mal de mes amis se sont eux aussi retrouvés au conseil mais… dans la majorité alors que je siège dans l’opposition. J’ai cependant été agréablement surpris de ma première participation. Il faut dire que les échos des séances n’étaient pas toujours encourageants. Mais là, j’ai constaté des débats constructifs et une écoute lorsque je suis intervenu sur un point qui me tenait à cœur, à savoir l’idée de créer une seconde crèche au domaine des Vallées à Gastuche. À mes yeux, il est important qu’avant de choisir, les habitants du quartier soient consultés."

Papa de deux enfants, Nicolas Pierson s’est également investi dans l’association des parents de l’école communale de Grez centre. "Je tente d’aider quand c’est possible."

Son engagement, Nicolas Pierson ne le voit pas ciblé. "Je n’ai appris que très peu de temps avant le conseil que j’allais faire partie du conseil communal et remplacer Fanny. Je dois donc encore avoir quelques discussions avec les autres élus de l’Alliance Communale pour définir comment traiter les dossiers, et puis aussi quelle sera la matière plus précise sur laquelle je pourrai m’investir. Mais le plus important, ce sera de débattre sereinement de tout cela. Je ne suis pas là pour critiquer mais bien pour échanger en vue de trouver des solutions dans l’intérêt de tous."