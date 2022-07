SÉRIE D’ÉTÉ| Une balade au fil de l’eau en Brabant wallon au départ de l’abbaye de Florival

+ LIREAUSSI| Ses promenades sont un "must" en Brabant wallon: rencontre avec Nathalie Demain

Entre zones humides naturelles, sentiers bucoliques à travers champs, paysages boisés et ruelles de village, vous découvrirez de nombreuses espèces végétales et animales.

"J’ai choisi cette promenade parce que ses paysages offrent un cadre extrêmement apaisant au promeneur mais aussi pour la variété de ses paysages et pour le côté bucolique de la vallée de La Dyle" , précise Nathalie Demain, la Cérousienne dont les quatre livres de promenades en Brabant wallon sont publiés aux Éditions Racine.

Découvrez cette promenade en 5 étapes :

1.Du point de départ (D) 1 (1,9 km): la vallée de la Dyle

La balade débute à la gare de Florival. Dos aux voies de chemin de fer, descendez la rue de Florival pendant environ 250 mètres. Sur votre gauche, vous découvrirez ce qu’il reste de l’abbaye et du château (Lire ci-contre). Tournez à droite dans une rue pavée qui se transforme en chemin de terre, puis en sentier. Sur votre gauche, vous longerez une réserve naturelle. À la première bifurcation, empruntez sur la gauche une large allée jusqu’à ce que vous atteigniez un T. Tournez à droite. Durant 500 mètres, laissez-vous happer par la splendeur de la vallée de la Dyle, ses prairies humides, champ migratoire pour les oiseaux et ses saules têtards. Au moment où le chemin forme un angle droit sur la droite, passez au-dessus du cours d’eau la Grande Marbaise. 50 mètres plus loin, tournez à gauche.

2.Du point 1 au point 2 (1,5 km): L’étang de Pécrot

Suivez cette belle allée herbeuse qui longe la Petite Marbaise. Après environ 300 mètres, une passerelle métallique vous permet d’enjamber le ruisseau. Prenez à droite et suivez le sentier qui longe l’étang de Pécrot, plan d’eau de 5 hectares classé Narura 2000. L’endroit est magnifique, idéal pour pique-niquer. Les amoureux des oiseaux pourront y observer une centaine d’espèces. Au bout de l’étang, continuez légèrement sur la droite pour retrouver une rue asphaltée. Au croisement avec la route, tournez à droite. 200 mètres plus loin, traversez le chemin de fer à hauteur de la gare de Pécrot. À la bifurcation suivante, continuez sur la droite jusqu’à la maison portant le n° 19 pour rejoindre le dénommé sentier "De Pécrot àBossut".

3.Du point 2 au point 3 (2,2 km): à travers bois

Le sentier bifurque légèrement sur la droite puis monte progressivement dans le bois.

Empruntez le sentier de terre qui longe un bois sur la droite. Après plus ou moins 200 mètres, le sentier bifurque légèrement sur la droite puis monte progressivement dans le bois. Au T, tournez à gauche dans un large chemin. Le lieu se prête également à une petite pause ou un pique-nique. Continuez votre chemin jusqu’à atteindre une bifurcation face aux champs. Au loin, vous découvrirez une très belle vue sur l’église de Néthen. Tournez à droite dans un large chemin. Après 150 mètres, au carrefour, empruntez sur la gauche un chemin descendant. Plus loin, vous croiserez sur votre droite de larges pâturages où sont élevés des poules et des cochons en plein air.

4.Du point 3 au point 4 (1,9 km): le plateau de la Malaise

Vous rejoignez alors le plateau de la Malaise où une vue à 360° s’offre à vous.

Lorsque vous atteignez la route située à l’entrée du village de Néthen, prenez tout de suite à droite un chemin asphalté sur les premiers mètres. Vous passez devant les serres et les potagers de "Graines de vie", coopérative locale, et remontez à travers champs. Laissez-vous porter sur 1,2 kilomètre. Vous rejoignez alors le plateau de la Malaise où une vue à 360° s’offre à vous. Lorsque vous atteignez la rue de l’Abbaye, continuez tout droit puis traversez la rue de la Malaise. En continuant quelques centaines de mètres sur ce large chemin de terre, la Verte voie, vous arrivez à l’orée du bois.

5.Du point 4 au retour au point de départ (1,7 km): La prairie à chevaux

Une fois que vous avez retrouvé les premières maisons, à votre droite, poursuivez votre route le long d’une prairie à chevaux.

En bordure du bois, suivez le chemin sablonneux qui bifurque légèrement vers la gauche et descend. Une fois que vous avez retrouvé les premières maisons, à votre droite, poursuivez votre route le long d’une prairie à chevaux. Traversez ensuite une ligne de chemin de fer avant d’atteindre une route que vous empruntez à droite. Sur votre gauche, vous retrouvez le parc – qui est une propriété privée – attenant à l’ancienne abbaye. Restez à droite de la route, quelques centaines de mètres plus loin, vous arriverez à la gare de Florival, point de départ de cette jolie randonnée.

Vingt et une promenades à découvrir

Dans cet ouvrage paru en 2021, la Cérousienne Nathalie Demain vous emmène le long de sentiers pittoresques, campagnards ou villageois. Une manière de revivre l’histoire du Brabant wallon grâce aux traces du passé laissées dans le paysage.