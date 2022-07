Grez-Doiceau prépare la sécurisation des abords de ses 7 écoles

L’Alliance Communale a rappelé également que dans la déclaration de politique communale (DPC), on trouve la mesure suivante: "Mettre sur pied un plan de lutte contre les excès de vitesse dans chaque village en restructurant et en réorganisant les aménagements routiers dans l’ensemble de la commune, principalement aux abords des écoles" .

"Cet appel vise justement à renforcer la visibilité des zones 30 aux abords des écoles maternelles et primaires implantées le long des voiries communales au moyen d’un marquage spécifique de carrés colorés espacés et disposés de manière aléatoire et plus ou moins dense."

Trois zones distinctes

Ce marquage se diviserait en trois zones distinctes: la zone d’entrée, dont l’objectif est de signifier l’entrée dans la zone 30 "abords d’école"; la zone de rappel, dont l’objectif est de maintenir l’attention des conducteurs le long du tronçon; et la zone d’éveil, pour signifier la proximité immédiate de l’accès à l’école ou du passage piéton.

"Ce projet est subsidié par la Région wallonne à hauteur de 80% de la dépense avec un maximum de 5000€ par école. Pour Grez-Doiceau, où l’on dénombre sept écoles, cela fait un total de 35000€ de subsides pour une dépense estimée à 43750€, soit une part communale à budgéter de 8750€."

La Région a souhaité faciliter l’accès à ce subside en mettant sur pied une centrale d’achat à laquelle la Commune doit adhérer avant le 31 juillet prochain. "Cela veut dire que la Commune sera responsable du suivi technique et administratif du chantier, paiera les factures et constituera ensuite un dossier en vue de la liquidation de la subvention régionale. Ce projet viendra renforcer les efforts de visibilité déjà mis en place aux abords des sept écoles implantées sur notre territoire."

Au plus tard pour le 12 juillet

Du côté de la majorité, on a opté pour un amendement à la proposition de l’Alliance Communale pour ne pas louper l’opportunité d’un dossier où il est question de la sécurité des enfants. Il est question d’adhérer à cet appel à manifestation d’intérêt via une déclaration d’intention en chargeant le groupe Alliance Communale, porteur du point, d’analyser la faisabilité et l’opportunité des sept sites proposés, d’évaluer l’impact budgétaire, de préciser le nom des voiries retenues et de concevoir le dossier de la Commune au plus tard pour le 12 juillet.

Et l’Alliance Communale a accepté!