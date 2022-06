Grez-Doiceau: la Bio’Vallée du Piétrebais a séduit une centaine de marcheurs dimanche dernier

Carl Vandoorne, du collectif "Au Grez des 4 saisons", a détaillé les enjeux de la Bio’Vallée pour les habitants de Cocrou, Grand-Sart et Petit-Sart: "À l’instar de la Bio’Vallée de la Drôme (France) qui a favorisé depuis dix ans 2000 emplois, la Bio’Vallée du Piétrebais a déjà contribué à la création de 45 emplois agricoles à Grez-Doiceau – et indirectement 55 autres en région wallonne, essentiellement au bénéfice de jeunes maraîchers sans terre. Mieux, près de 70hectares de terres de cultures, vignes et prairies (Brokia, Petit-Sart, Lowas et prairies des Remy-Looze), sont passés, ou vont passer, en pratiques culturales “bio’logiques” (sans intrants chimiques).

C’est une heureuse transition pour la santé des habitants et le retour de la fertilité naturelle de nos sols. Cette transition répond aux appels et objectifs du gouvernement wallon et de la Commission européenne qui tablent sur une reconversion bio d’ici 2030 de 30% et 25% des surfaces agricoles. Cette transition est en conformité avec le programme agricole et environnemental de l’actuelle majorité communale".

Deux expositions

Arrivés à la ferme bio du Petit-Sart au terme de la balade de 6km, les promeneurs ont pu apprécier des boissons locales et découvrir deux expositions en plein air: une expo de 60 photos – "Les 4 saisons dans les pays baltes" –, qu’ont montée Hubert del Marmol et Carl Vandoorne au retour de leurs huit voyages dans ces pays; ensuite, dans le prolongement du chemin communal 14 (sis derrière le no 73 de la rue du Petit-Sart), une expo d’une vingtaine de reproductions d’œuvres des peintres Anto Carte, Gustave Courbet, Berthe Morisot, Vincent Van Gogh, René Magritte, etc.

«L’insécurité alimentaire nous guette»

"Ces artistes de renom nous rappellent que pendant des siècles, nos sociétés ont été avant tout des communautés rurales titrant leur richesse de l’élevage et de la culture des céréales.Le pain, bien plus que la viande, constituait la base de l’alimentation. À l’échelle de l’histoire, cette rupture avec la terre nourricière est une conséquence de la révolution industrielle au XIXe siècle et de la mondialisation au XXe siècle. La roue continue de tourner et on y revient! L’insécurité alimentaire dans les Ardennes brabançonnes liée au conflit en Ukraine et aux dérèglements climatiques – inondations et sécheresses – nous guette!"