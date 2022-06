Grez-Doiceau: le collectif «Au Grez des 4 saisons» préoccupé par la biodiversité locale

Il s’agit de mettre en lumière les initiatives de préservation de la biodiversité locale mais aussi de découvrir et rencontrer les acteurs de la production alimentaire locale. On veille à stimuler les circuits courts, à soutenir et encourager l’évolution des pratiques agricoles, en fonction des enjeux climatiques (décarbonation, inondations, sécheresse…)."

De multiples activités sont mises sur pied. Cet été, il y aura une inauguration de la balade de Sart/Cocrou et à l’automne, l’inauguration de la balade d’Archennes/Bossut.

«Imaginer une approche holistique»

Au début du mois, le collectif a organisé une rencontre avec l’ASBL Kick Belgium. "Elle nous a permis d’imaginer une approche holistique sur Grez-Doiceau, en mobilisant toutes les forces vives (citoyens, administration communale, entreprises locales, associations, etc.) pour faire face aux enjeux de la biodiversité."

Kick, c’est un accélérateur de changement. Sa raison d’être? Lutter contre l’érosion de la biodiversité et proposer une approche systémique autour de 7 piliers. Il est aussi question d’une mise à disposition d’experts pour piloter le changement. Pour y parvenir, il faut une mobilisation de tous les acteurs: citoyens et associations, habitants de Grez-Doiceau mais aussi professionnels (entreprises, agriculteurs…) sans oublier l’administration communale et les responsables politiques.

Nicolas Dierckx de Casterlé (0485669149).