Grez-Doiceau: parcours d’artistes «Au Grez des arts», les 11 et 12 juin

Grez-Doiceau proposera son parcours d’artistes "Au Grez des arts" le week-end des 11 et 12 juin. Plus de 150 artistes et artisans participeront à ce rendez-vous qui verra une multitude de disciplines représentées: peinture, sculpture, aquarelle, dessin, pastel, hyperpointillisme, céramique, porcelaine, encadrement, photographie, création de bijoux, dentelle, création de vêtements de poupées, art floral, travail du verre, du bois, du tissu et du papier, écriture, recycl’art…