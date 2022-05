"Le conseil communal peut être vu comme une arène au sein de laquelle les élus vont confronter leurs points de vue et parfois même se bagarrer pour avoir raison et imposer leurs idées , a indiqué Caroline van Hoobrouck d’Aspre, en lisant le communiqué. À Grez-Doiceau, nous avons la chance d’avoir une large majorité de femmes au conseil communal.

Malgré tout cela, le 26 avril dernier, le conseil communal a tenu l’une des séances des plus affligeantes de cette législature pendant laquelle vous avez fait fi de toute éthique et où le machisme fut de mise. Nous avons assisté de la part du président du CPAS, des échevins, du président de séance et même du bourgmestre, dernier garant des débats, à un véritable déni de démocratie. En effet, les débats n’ont jamais porté sur le fond mais sur la forme. Où étiez-vous, Mesdames de la majorité?"

Et de conclure en indiquant que, si par malheur cela devait se reproduire, "nous n’hésiterons pas à sortir de cet hémicycle issu de la volonté de nos ancêtres de faire de notre pays une démocratie".

Brigitte Pensis a ajouté: "Pendant ce conseil, nous n’avons pas pris la parole. C’est que le silence est éloquent. Ce silence, il voulait dire que dans un conseil communal, la participation de l’ensemble des conseillers est importante. Ce silence, il voulait dire que chaque élu a le droit de s’exprimer, dans le respect de l’autre, et selon les valeurs démocratiques de notre pays. Ce silence, il voulait dire aussi que les opinions contraires doivent faire grandir le débat, non l’amoindrir pour le réduire à un combat où le plus fort l’emporte. Nous aussi, conseillers de la minorité, par notre travail, nos interventions, nous avons apporté – nous apportons! – notre pierre à l’édifice, et ce de manière constructive".

Nous reviendrons sur cette situation dans notre prochaine édition avec les réactions de toutes les parties.