Grez-Doiceau: une première modification budgétaire pour faire face...

À l’ordinaire, le budget modifié prévoit une très légère marge positive de 50000€ qui sera certainement absorbée d’ici la fin de l’année par les indexations salariales. Le recrutement d’une personne à temps plein est prévu pour la mise en place d’un guichet unique énergie/logement dans les meilleurs délais. La volonté de concrétisation affichée par la majorité lors de l’élaboration du budget 2022 prévaut toujours dans le cadre de la modification budgétaire, dans un contexte où les taux d’emprunt remontent sensiblement.

À l’extraordinaire, le budget a été augmenté de 1,7 million d’euros, notamment pour faire face à la hausse des prix des matériaux alors que divers travaux sont prévus: futurs bâtiments scolaires à Grez centre et Pécrot, rénovation de la maison rurale à Grez centre et de la maison de village de Gottechain, espaces de jeux, maintenance des voiries, projet de chauffage biomasse au hall omnisports, mise en place d’ossuaires, etc. Sont prévus aussi les trottoirs de la rue de Hamme-Mille (820000€), un projet qui n’a pu être attribué en 2021 en raison de crédits insuffisants. L’emprunt pour couvrir ces investissements se chiffre à 2,27 millions, en légère baisse par rapport aux 2,422 millions prévus au budget initial.