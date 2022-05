Grez-Doiceau: les collectifs Kick et «Au Grez des 4saisons» veulent tisser du lien

Les collectifs Kick et "Au Grez des 4saisons" ont comme objectif de mobiliser et de tisser du lien entre les différents acteurs du territoire de Grez-Doiceau. Que ce soit les entreprises, les acteurs publics, les écoles, les associations et bien entendu les citoyens. "Grâce à cette alliance entre les différentes forces vives du territoire, nous voulons mettre en place des actions concrètes pour lutter contre les causes d’érosion de la biodiversité à Grez-Doiceau."