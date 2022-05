Grez-Doiceau: 11 résidents adultes des Anémones participeront aux Special Olympics

À Hèze (Grez-Doiceau), l’institution Les Anémones piaffe d’impatience. "Les deux années d’absence ont été longues , indique Loïc Thomas, éducateur qui aura en charge l’athlétisme pour les résidents gréziens. On a bien tenté de continuer ces activités sportives mais les contraintes étaient lourdes, et la fermeture des piscines n’a rien arrangé. Cela n’a pas été évident de maintenir les acquis mais pour le groupe qui est sélectionné, on est bien au-delà de cela… La satisfaction, c’est de pouvoir enfin y aller. Fini le temps de la déception avec les annulations, l’heure de la récompense est venue. C’est l’événement phare de l’année!"

«Les médailles sont moins essentielles que le fait de se retrouver»

Outre le rendez-vous sportif que constituent les Special Olympics, pour les participants, les nombreuses rencontres liées à l’événement sont tout aussi importantes. "Pour eux, les médailles sont moins essentielles que le fait de se retrouver tous ensemble. Tous les contacts sociaux en dehors du centre ont disparu durant ces deux années. Ils avaient beaucoup de mal à comprendre et à vivre cela. Alors, ces retrouvailles, c’est un véritable bonheur, très attendu."

Ils seront 11, sur les 19résidents adultes des Anémones, à prendre part à ces Special Olympics. "Être sélectionné est de plus en plus difficile… Et là, on a déjà été amené à rentrer nos propositions de quota pour 2023! On doit passer pas mal de temps à dialoguer avec eux pour leur expliquer les règles et… à faire face aux déceptions de ceux qui n’iront pas. Mais avec la direction des Anémones, vu la proximité des épreuves par rapport au centre, il a été décidé que les adultes non repris iront supporter les autres avec des éducateurs."