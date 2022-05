C’est un riverain qui habite au bout de la rue qui a averti les services de secours: "Déjà hier soir vers 22h, il a des jeunes qui jouaient dans les bois et on a entendu des pétards , explique le riverain. Ce matin, quand je me suis levé, il y avait le feu en plusieurs endroits. On est allé à plusieurs pour tenter d’éteindre les flammes mais c’était déjà trop important et j’ai appelé les pompiers."

L’origine du sinistre reste à déterminer, mais il apparaît que plusieurs foyers ont été observés, a indiqué la zone de secours. Il est possible que, si des jeunes ont utilisé des pétards la veille en fin de soirée, la tourbe ait été touchée et se soit consumée avant qu’apparaissent les flammes en fin de nuit.

Il n’y a pas eu de blessé.

Les sapeurs ont lutté contre les flammes jusqu’en milieu de matinée.