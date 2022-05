Les inondations de l’an dernier ont coûté cher à Grez-Doiceau

"Ces projets portent sur le maintien d’un cadre de vie sain et de qualité, le placement du citoyen au cœur de la vie communale, l’investissement dans une éducation de qualité rencontrant les besoins de tous, l’amélioration du maillage de mobilité en faisant la part belle aux modes doux, et les mesures d’économie et de production de l’énergie (renouvelable)" , indique l’échevin des Finances, Laurent Francis (Écolo).

Les dépenses de fonctionnement repartent à la hausse

À l’ordinaire, les recettes et les dépenses sont toutes deux en hausse. "La révision de notre assise fiscale opérée en 2020 a permis de pallier les conséquences des perturbations vécues sur les deux derniers exercices. Et ce tout en dégageant les marges nécessaires pour assurer une trajectoire responsable en réponse à l’augmentation permanente de diverses charges supra-communales. Les coûts de personnel montent en raison d’indexations salariales et de l’engagement de nouveaux talents." Ces renforts sont indispensables pour la poursuite de la modernisation de l’administration communale et des établissements scolaires.

Signe évident d’une reprise partielle des activités après une année 2020 totalement morne qui avait vu le report en cascade de nombreux événements, les dépenses de fonctionnement repartent à la hausse. "Il faut cependant noter qu’elles couvrent des dépenses inattendues résultant des inondations, telles que les conteneurs placés pour la collecte des déchets et le nettoyage des avaloirs. Malgré cela, les dépenses de fonctionnement sont significativement moindres que ce que prévoyait le budget, nous espérons dès lors que 2022 permettra le retour à une situation plus régulière et davantage prédictible."

800000€ pour des réparations urgentes aux infrastructures

À l’extraordinaire, la reprise se marque également par 3,9 millions d’euros d’investissements (rénovation de la Maison rurale, réfection de voiries, PIC 2019-2022…). En comparaison, 2020 affichait 1,5million d’euros de réalisations. "Un bémol dans ce tableau car près de 800000€ ont dû être dégagés pour des réparations urgentes aux infrastructures impactées par les inondations (berges du Train à l’avenue Dumonceau, rue de Bayarmont et sentier de Bonlez). De nouveaux emprunts, à hauteur de 2,422millions d’euros, ont été contractés pour couvrir l’ensemble de ces investissements" , conclut l’échevin Laurent Francis.