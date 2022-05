Un réseau européen de plus pour Grez-Doiceau

Ce réseau est composé de plus d’un millier de municipalités à travers le monde, d’organisations et de centres de recherche qui souhaitent connaître, échanger et mettre en œuvre des expériences sur la démocratie participative au niveau local afin d’approfondir la démocratie au niveau de la gouvernance des villes.

«S’appuyer sur des expertises externes»

"Pour Grez-Doiceau, pas question de perdre du temps, de l’argent et des ressources humaines en réinventant la roue, indique Pascal Goergen (DéFI), échevin de la Participation citoyenne et des Partenariats internationaux. Il s’agit de profiter des échanges d’expériences et des réflexions collectives qui peuvent enrichir les politiques publiques des Villes et des Communes. Au vu des ressources humaines et financières limitées pour une Commune comme la nôtre, il est important de s’appuyer sur des expertises externes et sur des expériences qui ont fonctionné dans des Communes de taille similaire."

Les thématiques abordées par les groupes de travail de l’OIDP cette année concernent le rôle de la participation citoyenne dans la transition écologique ou encore la mise sur pied d’un indice qualité de la démocratie participative.

"Vu les liens étroits avec les thématiques de la participation citoyenne, de notre programme communal de développement rural (PCDR) et de la transition locale, j’ai proposé au conseil d’y adhérer d’autant plus que l’adhésion est gratuite" , ajoute Pascal Goergen.

«Nous partons de quasiment zéro»

À quoi servent ces adhésions à des réseaux européens? "Tout d’abord il s’agit de montrer notre volonté de s’ouvrir à l’Europe. Mettre Grez-Doiceau sur la carte européenne est synonyme d’ouverture sur le monde et est un indicateur de volonté de dialoguer avec d’autres Communes. C’est un message politique fort par rapport à d’autres Communes qui font de même. Il est bien évident que nous partons de quasiment zéro. Il y a eu des jumelages avec des villages roumains dans les années 90 et puis les jumelages traditionnels avec Trémentines et le Wisconsin."

Il y a aujourd’hui une autre stratégie menée par le collège. "Les réseaux auxquels nous avons adhéré – Alda, Empreintes citoyennes, et maintenant OIDP – permettent une approche plus forte et intégrée autour de thématiques qui intéressent directement les Gréziens. Le financement par le programme européen “L’Europe pour les citoyens” pour mettre sur pied la balade Schuman n’a rien coûté au citoyen grézien mais a apporté une plus-value non négligeable: en apprendre un peu plus sur l’Europe, conscientiser les jeunes à l’Union européenne et à ses valeurs, se balader tout en cherchant une énigme, etc."