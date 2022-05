À l’invitation du collège communal et de l’Office du tourisme, ils ont suivi toutes les festivités gréziennes de la Saint-Georges. Ils ont aussi participé à un petit déjeuner de travail au cours duquel les échanges ont porté sur la volonté de mieux se connaître et de rencontrer d’autres villes/communes qui fêtent la Saint-Georges le but étant de créer un réseau européen des villes/communes qui fêtent le combat entre saint Georges et le dragon.

"À l’issue de nos travaux, l’échevin de la Culture de Beesel a invité officiellement Grez-Doiceau à participer à leur prochaine fête du dragon en août 2023" , indique l’échevin Pascal Goergen.

La légende de saint Georges et du dragon est entretenue à Beesel depuis 1736. Une fois tous les sept ans, tout Beesel est dominé par cette ancienne lutte entre le bien et le mal. Il s’agissait autrefois d’une courte pièce théâtrale. Il s’agit aujourd’hui d’un spectacle en plein air qui se déroule en six représentations. Ces festivités attirent habituellement quelque 15000 personnes.