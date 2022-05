Beesel (Pays-Bas) à la Saint-Georges

Une délégation de Beesel (Limbourg néerlandais) était présente lors des festivités de la Saint-Georges à Grez-Doiceau. Ils étaient six, représentants de la Commune et de la Fondation Draaksteken (signe du dragon). À l’invitation du collège communal et de l’Office du tourisme, ils ont suivi toutes les festivités gréziennes de la Saint-Georges. Ils ont aussi participé à un petit déjeuner de travail au cours duquel les échanges ont porté sur la volonté de mieux se connaître et de rencontrer d’autres villes/communes qui fêtent la Saint-Georges le but étant de créer un réseau européen des villes/communes qui fêtent le combat entre saint Georges et le dragon.