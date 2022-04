Petite enfance: l’opposition AC veut plus de places

Cette proposition part d’un constat: le manque de places dans l’entité: "Le temps d’attente entre l’inscription et l’acceptation d’une demande de place peut osciller entre sept et onze mois pour les trois structures d’accueil de la petite enfance gérées par le CPAS, explique Sybille de Coster-Bauchau. Pour l’année 2021, sur les 95 demandes d’inscription dans les crèches gérées par le CPAS, 19 ont pu être rencontrées; 59 sont en attente; 2 foyers demandeurs ont trouvé une place ailleurs mais souhaitent rester sur notre liste d’attente; 12 autres ont fini par trouver une place ailleurs; on n’a plus de nouvelles de 2 demandes malgré une proposition de place; et enfin, 1 demande a été annulée".

Pour 2022, 27 demandes d’inscription ont pour l’instant été enregistrées, c’est similaire à l’an dernier.

Pour rentrer dans les critères de recevabilité du plan wallon, les projets devront porter sur des créations ou extensions de crèche, des transformations de milieu d’accueil en crèche ou sur des combinaisons de projets de ce type permettant une augmentation du nombre de places. En outre, des critères spécifiques ont été ajoutés. "Les places projetées devront être ouvertes au plus tard pour le 31 août 2026.Les infrastructures devront atteindre les normes de performances énergétiques et environnementales prévues. En outre, le porteur de projet devra s’engager à répondre aux conditions d’octroi du subside de renforcement prévues par le contrat de gestion de l’ONE 2021-2025."

Les infrastructures projetées devront prioritairement être implantées dans des zones accessibles (transport en commun, etc.) et à proximité d’une offre de services publics (CPAS, Espace public numérique, associatif, insertion formation…).

Au niveau du subventionnement, les projets sélectionnés bénéficieront d’un subside à l’infrastructure de 80% dont les conditions sont arrêtées par le gouvernement wallon; d’une sélection dans une programmation ONE intégrée à l’appel à projets; d’une aide à la promotion de l’emploi à concurrence de 1,5 ETP pour 7 places ouvertes et à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.

Un budget de près de 131 millions est programmé pour la Wallonie. "Il convient de rappeler que dans sa déclaration de politique communale, la majorité s’est engagée à soutenir le secteur de la petite enfance en renforçant un pôle “petite enfance”, en collaboration avec les crèches communales et privées, afin de centraliser l’information concernant les jeunes parents. De plus, la majorité a l’intention de susciter une synergie entre l’accueil de la petite enfance et le milieu scolaire pour assurer une transition douce vers cette nouvelle étape de la vie de nos enfants."