Grez-Doiceau: réflexologue, un métier autour de l’humain et du bien-être

Pour se faire connaître à ses débuts, Marie Gooris propose de la réflexologie plantaire à ses amies "pour s’entraîner" . "Au début, je fonctionnais sur échange ou je mettais une petite boîte en disant: tu mets ce que tu veux. Et puis, il y a un moment où il faut se lancer. L’arrivée de Lou (son fils, né en 2021) a été le déclic. J’avais envie de vivre de ma passion pour les massages et tout ce côté humain, mais aussi de pouvoir travailler pour moi."

Pourtant, lorsqu’elle a commencé à se former, Marie n’imaginait pas en faire un jour son métier. "Je faisais ça pour faire du bien à mes enfants, ma famille, mes amis. Petit à petit, ça fonctionnait, j’avais des demandes. Je me suis dit que je pourrais faire autre chose que travailler dans un magasin tous les jours. En parlant avec Antoine (son mari), qui est lui-même indépendant, j’ai eu envie de prendre le risque." Le soutien de ce dernier et de sa famille l’a beaucoup aidée dans son choix. Son frère est en effet lui aussi indépendant. "Ils font ce qu’ils aiment et c’est vrai que ça donne envie. Et puis, ça fonctionne pour eux donc c’est une chouette motivation. J’ai toujours été très soutenue, c’est important."

Pour l’instant, Marie passe par la Smart. Son objectif est d’un jour avoir le statut d’indépendante. "Je ne pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner et j’en suis ravie. Mais je préfère y aller petit pas par petit pas." Grâce à ses formations et ce qu’elle fait aujourd’hui, Marie a beaucoup plus confiance en elle. "Ça a vraiment changé ma vie. Maintenant, je me sens légitime dans ce que je fais. Il y a toujours la peur de la suite, mais j’essaie de regarder le moment présent. J’ai tellement de retours positifs, c’est hyper touchant. C’est bizarre à dire, mais je suis très fière."