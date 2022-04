Le coup d’envoi sera donné vendredi au crépuscule avec la "George’s corrida". L’ASBL Activlife proposera des parcours de 2, 4,5 et 9km, à réaliser en famille ou entre amis, au départ des terrains de foot (Espace Jeunes) À la galerie Au Grez des Arts aura lieu le vernissage de l’exposition de photos anciennes transmises à l’OT par des Gréziens: un joli témoignage photographique sur ce que furent les festivités et commémorations sur le territoire de la commune. Cette exposition sera accessible tout le week-end de même que le Défi du Dragon, un jeu interactif pour toutes les générations qui fera découvrir l’histoire du village tout au long d’un parcours de 4,5km.

3 heures de cuistax, quiz musical, marche sportive, brocante...

Samedi verra le retour de deux grands classiques de la Saint-Georges: les 3 heures de cuistax et le quiz musical de la G-Move. L’ASBL Ars Vivendi proposera une nouvelle activité pour se plonger dans l’ambiance du Moyen Âge dès samedi après-midi: cette initiation aux danses médiévales débouchera sur un flash-mob dans la cour de l’école communale. Les danseurs en herbe et leur famille seront invités ensuite à la Cantine du Dragon pour déguster un cochon à la broche, et dans une ambiance musicale, chacun pourra pratiquer les danses apprises au cours de l’après-midi.

Dimanche, les lève-tôt auront le choix dès 7h entre la marche sportive organisée par l’AMI (divers parcours entre 5 et 30 km) au départ du Coullemont à Archennes, et la brocante sur la chaussée de Jodoigne. Dès l’aube en effet, la chaussée sera réservée aux piétons qui pourront flâner toute la journée entre les diverses activités qui animeront le centre du village de 10h à 18h.

La place Dubois sera comme d’habitude occupée par la fête foraine, la cour de l’école communale accueillera la foire aux livres, les Arbalétriers, le village enfants et le marché des saveurs. Outre les traditionnelles confréries, ce marché des saveurs donnera priorité cette année aux producteurs et artisans locaux.

Mais c’est sur le parking de l’Espace social et derrière l’église que l’on pourra pleinement plonger dans de l’ambiance médiévale avec les Compagnons de la Cour des Miracles qui accueilleront les visiteurs dans leur campement. Animations, ateliers, démonstrations et interactions avec le public, tout sera mis en œuvre pour faire découvrir aux visiteurs un village du Moyen Âge: métiers (tailleur de pierre, forgeron…), préparatifs au combat (armes, casques, armures, tir à l’arc), calligraphie, vannerie, jeux d’adresse pour petits et grands, etc.