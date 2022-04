Ses deux enfants l’avaient inscrite à Koh-Lanta, en 2019, dans le but qu’elle remporte les 100000€ promis au vainqueur pour lui permettre de réaliser son rêve le plus cher: grimper sur le toit du monde, le sommet de l’Everest. "C’est le plus beau cadeau qu’ils pouvaient me faire , sourit la Grézienne aujourd’hui âgée de 52 ans. Lors de mon aventure dans les îles Fidji, j’avais promis à mes compagnons de jeu sur le camp que si je gagnais Koh Lanta, je m’offrais l’Everest. Je tiens donc ma parole et je planterai un drapeau avec leurs noms le plus haut possible." (Lire la suite ci-dessous)

En février 2020, quelques mois après être devenue la première vainqueur belge de l’émission, Maud était prête à s’envoler pour démarrer cette folle ascension , mais le Covid en a décidé autrement. "Trois semaines avant le départ, tout a été annulé, c’était une énorme déception. J’ai pris mon mal en patience pendant deux ans et dès que j’ai vu que la situation sanitaire s’améliorait, j’ai contacté mon guide, au Népal, et nous avons sauté sur l’occasion." (Lire la suite ci-dessous)

Jusqu’à 60 km de course à pied par semaine

Un guide local rencontré par l’intermédiaire d’une Rixensartoise qui la suivait sur les réseaux sociaux. "Quand j’avais indiqué sur mon profil Instagram que je voulais faire cette ascension il y a deux ans, Muriel Decastiau m’a envoyé un message en me disant qu’elle ne pouvait pas s’offrir ce voyage mais que je pouvais contacter ce Sherpa de sa part. Lapka Sherpa est un homme charmant qui vit dans un village au pied de l’Himalaya. J’ai une chance immense qu’il puisse m’accompagner jusqu’au sommet."

Maud n’en est pas à sa première expérience en alpinisme. Elle a déjà grimpé l’Aconcagua, le Kilimandjaro et l’Esbrouz.

Afin d’entamer cette ascension dans les meilleures conditions, Maud, grande adepte d’alpinisme (Lire ci-dessous) se prépare physiquement depuis plusieurs semaines "J’ai couru trois fois par semaine entre 12 et 20 km par séance, généralement avant d’aller travailler , explique cette employée dans une société spécialisée dans l’imagerie médicale (Benetec). Pour ce qui est de la musculation, c’était plutôt du travail maison: porter des bûches, scier du bois…"

Pour réaliser ce défi extrême, la Grézienne a également travaillé son acclimatation aux côtés du plus grand spécialiste de la haute montagne en Belgique, le docteur Michel Vergnion. "Cela fait cinq semaines qu’à la maison, je dors en tente dans laquelle sont reproduits les effets de la vie à 4000 m d’altitude. On m’a aussi poussé dans mes retranchements pour voir quelle était ma capacité de gestion d’oxygène en hypoxie parce que c’est toujours ça le plus gros problème quand on fait une telle ascension.Il faudra trouver un juste équilibre pour que ma saturation en oxygène soit bonne tout au long de l’ascension."

Avec Cyril, son binôme

Comme elle l’avait annoncé il y a deux ans, l’ancienne aventurière de la tribu des rouges embarquera Cyril avec elle, le grand ami de son aventure à Koh-Lanta. "Je l’ai invité à faire une partie de l’ascension avec moi, il m’accompagnera jusqu’au camp de base soit jusqu’à 5300 mètres, ce qui est déjà pas mal pour une première expérience en alpinisme puisque c’est plus haut que le Mont Blanc (4807 mètres)."

Maud poursuivra ensuite sa route jusqu’au cinquième camp avant l’ascension finale. "Le périple devrait durer 50 jours en fonction des conditions météos. Je croise les doigts pour qu’il y ait une fenêtre de beau temps pour l’ascension finale, c’est indispensable puisqu’il fait -40° là-haut."

Malgré les risques, l’aventurière n’est pas spécialement stressée. "Je suis surtout impatiente, curieuse et enchantée. Je prie juste le bon Dieu pour ne pas avoir le mal aigu des montagnes. J’espère avant tout réussir mon ascension virtuelle pour offrir un maximum d’argent à CAP 48." (Lire ci-dessous)

Maud Bamps s’envolera ce samedi soir à 21h30 vers le Népal et sera de retour au début du mois de juin.