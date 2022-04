À mi-chemin de cette balade, à hauteur de la ferme pédagogique "Ferme & Compagnie", l’attention est attirée par les 27 drapeaux des pays membres de l’Union européenne. On entre ensuite dans un château fait de ballots de paille pour terminer la balade avec les deux dernières questions de l’énigme "Schuman".

C’est aussi à cet endroit que l’on peut découvrir l’ensemble des dessins réalisés par les élèves de 5et 6années primaires de l’école communale Fernand Vanbever. L’ouverture sur le monde et la citoyenneté sont des valeurs bien présentes dans le projet éducatif de cette école. Chacun dans sa classe, les deux instituteurs de 5et de 6ont parlé de l’Europe et de diverses thématiques qui lui sont liées. Et dans la foulée, les écoliers ont réalisé une trentaine de dessins.

L’échevin de la Participation citoyenne, Pascal Goergen (DéFI), à l’initiative de cette action de sensibilisation à l’Europe: "Je dis bravo à tous les élèves qui ont mis sur papier leur perception de l’Europe. Ce n’est pas une tâche facile, mais ils l’ont fait. Merci aussi à la direction pour le soutien et aux enseignants d’avoir participé à ce projet européen dans le cadre du programme “Europe pour la jeunesse”. Cela contribue à mieux faire connaître l’Europe et cela permet aussi de s’ouvrir sur l’Europe" .

Au travers du projet DESIRE (Déclaration Schuman – Initiative pour revitaliser l’Europe) et des activités menées avec neuf autres communes européennes participantes, l’objectif pour les autorités communales est de "mettre Grez-Doiceau sur la carte européenne, de montrer les atouts de notre commune et ainsi de pouvoir tisser des liens afin de pouvoir bénéficier de meilleures pratiques réalisées dans d’autres communes d’Europe" , poursuit Pascal Goergen.

Jusqu’au 18 avril

Six des dessins ont été sélectionnés et sont proposés, jusqu’au 18 avril, au vote du public. Les écoliers auteurs des trois dessins qui sortiront vainqueurs de ce vote remporteront un stage d’une valeur de 125€.