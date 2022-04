La seule Commune belge candidate à un nouveau label «citoyen» créé en France

Lancée en mai 2021, cette enquête avait pour objectif de sonder les Gréziens et ainsi déterminer quel type de citoyenneté sommeillait en eux. Ses résultats ont fait l’objet d’ateliers de restitution fin septembre auprès de l’administration communale et des élus et le 2 octobre auprès des citoyens lors d’un forum citoyen.

"Parmi les sept piliers de la citoyenneté, l’enquête a révélé que Grez-Doiceau était une commune transparente, engagée et collaborative et que les thèmes de participation privilégiés étaient les travaux/projets d’aménagement, la mobilité et l’environnement" , indique Pascal Goergen.

En France, 116 villages et villes sont candidates au label "Commune citoyenne 2022".Dans leur dossier de candidature, ces Communes ont dû répondre à une liste de 24 questions visant à faire ressortir les actions menées et les activités organisées. Grez-Doiceau a donc fait de même.

Pascal Goergen précise que "nous avons reçu la confirmation du dépôt de notre candidature. Il y a 117 dossiers dont le nôtre: des petits villages, des villes de 2000 à 10000 habitants comme Champagne-sur-Seine ou des villes plus importantes comme Fort-de-France (Martinique), Lisieux ou Bourges. Grez-Doiceau est pour cette première édition du label la seule commune située hors de l’Hexagone. Grâce à toutes les initiatives et les engagements des citoyens gréziens de ces dernières années, j’espère pouvoir défendre au mieux notre candidature" .