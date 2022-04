NIVELLES: Heraly, De Boitselier (20' Gonzales), Mol, Sautier, Waroquet, Vancaster, Michel (65' Vanhagendoren), Corbisier, Hasselle, Collard, Girboux (46' Pettino).

LASNE-OHAIN: Pierret, Bouhoulle, Desnel, Charpentier, Decoster, Demeur F., Stevens (75' Demoulin), Lenoir (65' Van Stalle) Dierinckx, Dupont (68' Willaert), Siroux.

Buts: Dupont (0-1, 5'), Siroux (0-2, 10'), Dierinckx (0-3, 40'), Siroux (0-4, 50'), Dierinckx (0-5, 60'), Charpentier sur pen. (0-6, 70'), Hasselle (1-6, 80'), Siroux (1-7, 88')

Rencontre à sens unique pour des Lasnois qui ont été sérieux du début à la fin face à une valeureuse et très jeune équipe Aclote qui se sera battue avec ses armes. Trois buts en première période et quatre en seconde avec un triplé pour Siroux et un doublé pour Dierinckx. Le but de l’honneur côté Nivellois a été inscrit par Hasselle. Les Nivellois finissent cette saison à l’avant-dernière place et filent donc en P2 en compagnie de l’ES Braine.

Tub.-Br. – FC Schaerbeek 7-0 arr.

TUBIZE-BRAINE: Debauque, Duhot, Bationo, Engelbeen, Nicaise (35' Allaoui), De Grave, Butera, Zegbe, Van Gestel, El Bouazzati, Charlier.

Buts: Van Gestel (1-0 et 2-0, 2' et 4'), Zegbe (3-0, 13'), Duhot sur pen. (4-0, 23'), Nicaise sur pen. (5-0, 30'), Van Gestel (6-0 et 7-0, 37' et 38')

Condamné à la descente, le FC Schaerbeek ne se déplace qu’à 7 joueurs. Triste dernière rencontre pour Erwin Zeerards dans des conditions plutôt loufoques et indignes d’une première provinciale. Menés 7-0, les Bruxellois décideront de quitter la pelouse et d’abandonner la bataille à la 40e. À noter le quadruplé de Lucas Van Gestel. " C’est vraiment dommage de terminer de la sorte car on aurait voulu jouer un vrai dernier match devant nos supporters ", racontait le futur ex-T1 Tubizien Erwin Zeeards.

ES Braine – Etterbeek3-4

ES BRAINE: Dupont, Ferreira C., Ferreira E., Dierickx (80' Carmina), Baetens, Khamouss (90' Boulangé), Brauns, Lombardo, Alves (75' Ketels), Kasongo, Kadima (70' Vandevelde).

Buts: 0-1 (10'), Khamouss (1-1, 12'), 1-2 (27'), Ferreira C. (2-2, 32'), 2-3 (47'), Alves (3-3, 64'), 3-4 (79')

Pour son dernier match en P1, les Étoilés ont de nouveau fait plus que jeu égal avec leurs adversaires mais ont encore galvaudé quelques occasions tout en concédant des buts tout à fait évitables. Alors que les Brainois étaient menés, c’est Khamouss qui se charge de rétablir l’égalité avant qu’Etterbeek repasse devant à la 30’. Le chassé-croisé se poursuit car les Bruxellois reprennent l’avantage et c’est cette fois Christian Ferreira qui égalise. La reprise est compliquée car les hommes de Stéphane Morias encaissent rapidement mais Alves fait 3-3. C'est finalement un coup franc direct à dix minutes du terme qui décidera de l’issue de la rencontre en faveur des Bruxellois. " Je félicite mes gars qui ont fait douter pas mal de bonnes équipes ces dernières semaines avec une très bonne mentalité. On aurait voulu terminer sur une bonne note mais ce match était à l’image de notre saison ", expliquait le T1 Stéphane Morias.

À noter que Khamouss et Lombardo ont tous les deux signé pour une saison supplémentaire à l’ES Braine.

Grez – BX Brussels 2-0

GREZ: Detry, Harrou, Duhem, De Croes (80' Chennou), Muland Kayij (70' Kocabas M.), De Neve De Roden (50' Beersaerts), Litu, Torres Valiente (60' Albahtouri), Gueuning, De Beule, Kocabas F.

Buts: De Croes (1-0, 41'), Chennou (2-0, 86')

Assurés de participer au tour final, les Gréziens ont tout de même joué le coup à fond et sont tombés sur une équipe du BX Brussels qui en voulait énormément. C’est d’abord De Croes qui met les locaux sur du velours juste avant la mi-temps avant une seconde période où Detry doit s’employer à quelques reprises tout en sachant que les Gréziens loupent pas mal d’occasions. À cinq minutes du terme, sur une offrande de Kocabas, c’est Chennou qui donne au score son allure définitive. " Rencontre assez calme même si le BX Brussels a davantage poussé après la pause. Une victoire méritée avant d’entamer le tour final ", relatait le T2 Fazli Kocabas. Avec la défaite de Berchem, les Gréziens terminent finalement à une exceptionnelle deuxième place!