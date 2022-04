Grez-Doiceau comptait, au 1erjanvier 2022, 14013 habitants, pour 13992 au 1er janvier 2021, soit 21 âmes de plus. Grez-Doiceau dépasse ainsi les 14000 habitants. "Au 1ermars 1991, nous étions 10421 , détaille Pascal Goergen. En 2021, Grez-Doiceau a connu 140 naissances (158 en 2022, 122 en 2019), 152 décès (149 en 2020) ainsi que 1084 nouvelles entrées sur le territoire et 1070 sorties/départs. Comme en 2020, certains mariages ont été postposés: il y a eu 33 mariages en 2021 (35 en 2020, 40 en 2019). La tendance pour 2022 est à la hausse."

Encore quelques chiffres: 818 permis de conduire délivrés, 509 délivrances de passeports, (contre 261 en 2020), 668 cartes d’identité pour les plus de 12 ans (contre 635 en 2020, et 2771 en 2019), 562 kids ID et 1114 extraits de casier judiciaire (contre 989 en 2020 et 1321 en 2019).

Pascal Goergen souligne par ailleurs l’important travail quotidien des agents communaux qui s’occupent de la gestion des concessions pour les cimetières et de la gestion des dossiers de personnes de nationalité étrangère (323 pour 266 titres de séjours en 2020).

"Avec le Covid et les mesures sanitaires, 2021 n’a pas été une année facile pour la gestion des dossiers." Les équipes en alternance, le télétravail des agents et le système de rendez-vous ont permis néanmoins de rester au mieux à la disposition des citoyens.

"Cette réorganisation forcée a permis aussi des remises en question: méthode de travail, accélération quant à la digitalisation et à l’achat de nouveaux PC portables et du matériel informatique. L’e-guichet a par exemple déjà permis à pas mal de citoyens d’obtenir leurs documents par voie digitale. Les agents du service ont fait de leur mieux pour assurer un service de qualité et de proximité tout au long de l’année. Je les en remercie. Pour ma part, je prépare désormais les mariages avec les futurs mariés via Zoom. C’est un plus par rapport au simple échange de mails. Ne nous leurrons pas, l’année 2022 ne va pas être simple au vu du rattrapage à effectuer dans toute une série de dossiers: les permis de conduire, les mariages ou encore l’accueil des familles ukrainiennes" , conclut l’échevin.