À Grez-Doiceau: la G-Move revit et veut redonner de la joie aux gens

Contrairement aux autres éditions, aucun thème spécifique n’est donné pour les déguisements des participants. Mais libre à eux de tout de même se déguiser.

"Il faut être le plus extravagant possible, c’est ce que je peux conseiller à tout le monde. Ce sera un quiz très festif. D’office, on fait le prix du déguisement."

Content de pouvoir reprendre, le président de la G-Move a aussi quelques conseils pour tenter de remporter le quiz."Il faut avoir une bonne culture musicale. C’est un plus, mais ce n’est pas tout. En fonction des thèmes, on balaie tous les styles. Dans l’organisation, on a différentes cultures musicales. Et puis, il faut écouter toutes les radios. Pour ma part, c’est là que je puise les morceaux pour le quiz. Pour être performant, il faut aussi que les équipes soient intergénérationnelles."

Pour cette 12eédition, les bénévoles n’ont qu’une envie:"Donner de la joie aux gens, malgré les temps difficiles".

" Les mauvaises nouvelles, on en a marre. Si on peut divertir les gens et les faire penser à autre chose, ce sera mission accomplie."

Après le quiz, une soirée dansante sera organisée."

On ne va pas changer une formule qui marche."

27 et 28 août

En plus du quiz, les bénévoles travaillent aussi sur l’événement attendu des Gréziens, les soirées G-Move qui auront lieu les 27 et 28 août. Le programme ne change pas avec une soirée années 80/90 le vendredi soir (en intégrant cette fois les années 2000), la boum gratuite pour les enfants le samedi après midi et une soirée "avec de très gros noms" le soir.

" On discute, on négocie, donc je ne dis encore rien. On annoncera en temps voulu, mais ça va être très bon. On espère que le public sera présent, mais d’après les échos qu’on a, ce sera le cas."

Aujourd’hui, la G-Move, ce sont une dizaine de personnes dans l’organisation, une trentaine de bénévoles pour le quiz et 100 à 150 pour la G-Move."On va se concentrer sur ces deux événements pour les faire bien et que ce soit top pour tout le monde. Tout le comité est motivé. J’ai eu peur que les gens partent et que ça ne s’arrête complètement, mais je vois de l’engouement dans toute l’équipe."