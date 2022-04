«Mes sentiments sont partagés. D’une part, c’est une grande tristesse car Grez-Doiceau a besoin d’une nouvelle maison de repos publique. Le temps est compté, les délais n’arrêtent pas de s’allonger… D’autre part, c’est la déception concernant l’attitude de la majorité. Ils n’ont pas tenu compte des avis de riverains ni de la fonctionnaire déléguée. Alors aussi qu’il y avait un projet qui, s’il n’était pas parfait, avait le mérite d’exister. Franchement, on est allé les voir après le refus de la fonctionnaire déléguée, avec Sybille de Coster (ancienne bourgmestre). Une des solutions, c’est de repenser sérieusement au dossier du Stampia en améliorant les points négatifs. Mais ils s’entêtent. Et enfin, je ressens un soulagement que les riverains soient entendus. La loi est respectée, c’est rassurant.»

Sarah Olbrechts reconnaît des points positifs dans le projet actuel et insiste sur le fait que son groupe veut être constructif avec un débat pour trouver des solutions qui conviennent aux riverains et aux résidents «Là, il faut y arriver. Mais comment…? Je suis triste de cette situation».

Alliance Communale dit ne pas comprendre l'optimisme de Benoît Magos (Avec Vous, président du CPAS). «Selon lui, tout allait bien se passer, mais la lecture de l'avis rendu n'est pas ainsi… On lit le souci de positionnement. On le dit depuis le début, on ne pourra construire que le long des 5 Bonniers. Là, ce sont à nouveau 300 000 euros de plus qui vont devoir être investis pour refaire le projet. Et je ne rejoins pas l'avis de Benoît Magos sur les délais. Il va falloir repasser par un marché public car il va dépasser les 50% d'honoraires autorisés dans la procédure. Cela va prolonger le délai.»

Pour Alliance Communale, le dossier est dans une impasse et cela va avoir des conséquences pour les personnes âgées et les finances communales. Elle indique toutefois que si l'avis avait été positif, l'opposition aurait suivi… «On est maintenant prêts à se mettre autour de la table pour une solution qui répond aux prescrits urbanistiques. Et ils ne sont pas anodins.»