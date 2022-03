Plan Pollec  de Grez-Doiceau: l’opposition veut du concret, moins d’études

"Cet investissement estimé à 170000€, avec un subside de 75000€, permettra de réduire de plus de 85% les émissions de COliées au chauffage, indique l’échevin Laurent Francis (Écolo). Est prévue aussi une étude budgétée à 65000€, avec un subside de 60000€, pour mener à la constitution d’une communauté d’énergie renouvelable (CER). Cette dernière favorisera l’autoconsommation collective et locale d’électricité par ses adhérents, y compris des citoyens. L’objectif d’une CER est de permettre un usage rationnel de l’électricité produite au sein d’un périmètre local tout en utilisant le réseau de distribution public. La mutualisation et la synchronisation des producteurs et des consommateurs électriques au sein de la communauté permettra des bénéfices environnementaux tout en réduisant la précarité énergétique aggravée par la forte hausse des coûts de l’énergie."

Réaction de l’opposition Alliance Communale (AC):"Franchement, ce point, quelle désolation, dit Marie-Caroline Mikolajczak.Quand Laurent Francis a annoncé au dernier conseil que le subside Pollec 2021 servirait à financer des panneaux photovoltaïques, on s’est réjoui. Enfin un projet concret qui verra le jour assez vite, peut-être même avant la fin de la législature. Mais non, le subside Pollec 2021 va servir à faire une étude, encore une étude, mais attention pas n’importe laquelle, une étude de préfaisabilité. Soit, on n’est pas sorti de l’auberge, l’objectif de voir des panneaux photovoltaïques sur certains toits de Grez avant la fin 2024 devient presque utopique".

Le groupe AC précise toutefois ne pas vouloir critiquer le principe d’une CER:"L’idée est séduisante mais il faut rester réaliste, il s’agit de s’engager dans des chantiers gigantesques, qui nécessitent des études et encore des études. Mais quand tous les budgets et subsides seront épuisés car utilisés pour réaliser des études et identifier les meilleurs investissements, il ne restera plus d’argent, les caisses de la Commune seront vides.Il ne faut pas une étude pour savoir où mettre les panneaux sur les bâtiments publics. Il suffit d’introduire un point dans le cahier des charges de l’auteur de projet, il est le plus à même de décider".

Alliance Communale a donc voté contre cette étude."Nous voulons du concret, que les projets avancent. Nous en avons marre de voir l’argent être dépensé dans des études."