Genappe : les véhicules électriques partagés cartonnent

La Ville de Genappe pionnière

Le nouveau véhicule sera disponible du lundi au vendredi, de 7h à 22 h 30, et le samedi de 7h à 13 h. Il n’est pas possible de l’emprunter le dimanche au contraire des trois autres véhicules accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via l’application Share Mobility. Le coût de location est de 3,99 €/heure et de 0,27€/km. Une location de 24 heures est possible pour 29 €.

Genappe a été la première commune wallonne de 15 000 habitants à installer des véhicules partagés électriques sur son territoire. Le service existe depuis le 10 octobre 2020. "Le Covid et le télétravail ont freiné le démarrage du service. Actuellement, on sent une évolution dans la population, un changement dans les habitudes", signale Vincent Girboux, échevin de l’Énergie. La Ville investit 650 € par mois par véhicule: "Nous percevons 50% de la location. Avec la fréquence d’utilisation actuelle, cela nous ramène la facture mensuelle à environ 100 €/mois par véhicule", précise Vincent Girboux.

40 000 km/an et par véhicule

La société AutoMotorShare a dénombré 157 utilisateurs réguliers. "Les locataires sont majoritairement des personnes âgées entre 25 et 55 ans, de toutes les couches sociales. Chacun des trois véhicules parcourt 40 000 km par an. Nous allons maintenant renouveler le parc. Les véhicules mis à disposition sont super équipés", précise Frédéric Gago Garcia, responsable d’AutoMotorShare.

La Ville envisage maintenant de placer un véhicule sur la place de Bousval et à Loupoigne, sur le site de I-Dyle.