Contrôle antidrogue à l’école Nespa de Genappe: négatif sur toute la ligne

La zone de police Nivelles-Genappe menait une opération antidrogue ce mercredi à la sortie de l’école Nespa: "C’est une action de prévention. Son objectif est de dissuader les étudiants de détenir ou de consommer des stupéfiants", explique Vanessa Bayon Vincente, porte-parole de la zone de police. Des opérations de ce type sont menées une fois par mois, pour autant que cela soit possible: "Cela dépend de la disponibilité du personnel. Nous essayons d’avoir la présence de la police fédérale avec un chien dressé à la détection de stupéfiant. Nous nous rendons dans différents endroits de la zone, à la fois à Nivelles et à Genappe. Nous effectuons des contrôles devant la gare, en centre-ville, aux arrêts de bus, à la sortie des écoles… Toute personne doit savoir qu’un contrôle de police est possible. On ne se rend pas à la sortie d’une école parce que l’on suspecte un problème. Nous avons mené l’opération à l’école Nespa ce mercredi, ce sera une autre école la prochaine fois", indique Mathieu Van der Maren, inspecteur principal au service prévention de la zone de police Nivelles-Genappe.